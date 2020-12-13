В Вашингтоне подрались сторонники и противники Трампа: есть раненные (фото)

Четыре человека получили ножевые ранения, одного подстрелили

/ Фото: Jim Urquhart/Reuters

По меньшей мере четыре человека получили ножевые ранения в столице США в субботу вечером после митинга в поддержку президента Дональда Трампа.

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Об этом сообщает NBC News.

Столкновения произошли между сторонниками Трампа, демонстрантами, выступающими против действующего президента США, активистами Black Lives Matter и людьми, отрицающими ограничения пандемии.

Одного человека подстрелили и четыре человека получили ножевые ранения, когда демонстранты столкнулись с контрпротестующими по поводу президентских выборов, расовой несправедливости и ограничений пандемии.

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Некоторые протестующие, похоже, были готовы к насилию.

"С обеих сторон были хорошо вооруженные люди", — цитирует патрульного NBC News.

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Когда сторонники Трампа скандировали: "Еще четыре года", "Мы хотим Трампа" и пели государственный гимн США — он пролетал на борту военного вертолета Marine One и снимал их на видео, которое впоследствии опубликовал в Twitter.

В общей сложности восемь человек были доставлены в больницы для оказания медицинской помощи.

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Сотрудники столичного управления задержали подозреваемого в стрельбе, а также арестовали 23 участника митингов в центре города. Шесть из них совершили нападение на полицейских, 10 напали на других граждан, четыре человека задержаны за участие в беспорядках.

Напомним, действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Верховный суд подвел его и его сторонников, отказавшись рассмотреть иск Техаса об оспаривании итогов прошедших президентских выборов в ряде штатов.

Тем временем избранный президент США Джо Байден представил новых членов своей администрации.

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