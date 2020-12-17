На США обрушились снегопады: отменяют авиарейсы, транспорт парализован (фото)

На северо-востоке США обрушились обильные снегопады, парализовав дороги в некоторых штатах.
Как пишет REUTERS, в некоторых частях штатов Пенсильвания и Нью-Йорк может выпасть до 60 см снега.
Из-за крупного снегопада чиновники призвали 50 миллионов жителей региона остаться дома.
"Учитывая сложные условия движения, водителям рекомендуется держаться подальше от дороги", – сообщил губернатор Массачусетса Чарли Бейкер в Twitter.
Из-за снегопада были отменены до 30% рейсов из аэропортов Нью-Йорка, и, скорее всего, будут продолжать отменять рейсы из-за погоды.
Национальная метеослужба предупредила, что в наиболее пострадавших районах могут сложиться опасные для передвижения на транспорте условия и есть вероятность перебоев с подачей электричества.
Напомним, в восточных областях Украины выпало до 8 сантиметров снега. В Луганской и Донецкой областях сильно похолодало.
А 17 ноября Киев присыпало первым снегом. "Заметало" целый вечер во всех районах столицы. Температура упала до двух градусов мороза, что не позволило снегу превратиться в слякоть.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк