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На США обрушились снегопады: отменяют авиарейсы, транспорт парализован (фото)

17 декабря, 22:34

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Чиновники призвали 50 миллионов жителей остаться дома

На северо-востоке США обрушились обильные снегопады, парализовав дороги в некоторых штатах.

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Как пишет REUTERS, в некоторых частях штатов Пенсильвания и Нью-Йорк может выпасть до 60 см снега.

/ Фото: Reuters

Из-за крупного снегопада чиновники призвали 50 миллионов жителей региона остаться дома.

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/ Фото: Reuters

"Учитывая сложные условия движения, водителям рекомендуется держаться подальше от дороги", – сообщил губернатор Массачусетса Чарли Бейкер в Twitter.

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Из-за снегопада были отменены до 30% рейсов из аэропортов Нью-Йорка, и, скорее всего, будут продолжать отменять рейсы из-за погоды.

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/ Фото: Reuters

Национальная метеослужба предупредила, что в наиболее пострадавших районах могут сложиться опасные для передвижения на транспорте условия и есть вероятность перебоев с подачей электричества.

/ Фото: Reuters

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Напомним, в восточных областях Украины выпало до 8 сантиметров снега. В Луганской и Донецкой областях сильно похолодало.

А 17 ноября Киев присыпало первым снегом. "Заметало" целый вечер во всех районах столицы. Температура упала до двух градусов мороза, что не позволило снегу превратиться в слякоть.

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США снег снегопад Нью-Йорк
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