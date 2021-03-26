На США обрушился мощный торнадо: есть жертвы (фото)

Погибли люди в округе Калхун на востоке Алабамы

В США штат Алабама накрыл мощный торнадо, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек.

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Об этом сообщает АP.

Из-за стихийного бедствия тысячи людей остались без домов над головой, а более 35 тысяч жителей Алабамы остались без электричества.

Фото: REUTERS

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Фото: REUTERS

По предварительным данным, погибли люди в округе Калхун на востоке Алабамы. Число пострадавших пока не известно.

В некоторых домах снесло верхние этажи и крыши, а поваленные деревья заблокировали дороги.

Кроме того, поваленные деревья заблокировали дороги и движенье по улицам, поврежден опоры инженерных сетей. Шериф из округа Шелби говорит, что все местные жилые постройки были полностью разрушены.

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Фото: REUTERS/Marvin Gentry

Ранее мощный торнадо обрушился на Северную Каролину в Соединенных Штатах. В результате непогоды погибли по меньшей мере три человека и еще 10 получили травмы.

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