На Трампа иск подали около 3,5 тысяч американских компаний

Компании уверены, что США незаконно повысили таможенные пошлины на китайские товары

На президента США Дональда Трампа иск подали около 3,5 тысяч американских компаний.

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Об этом сообщает "Голос Америки".

Представители таких крупных компаний как Tesla, Ford Motor, Target, Walgreen и Home Depot утверждают, что США незаконно повысили таможенные пошлины на китайские товары.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и Погранично-таможенная служба США назначены ответчиками.

В то же время сам президент США Дональд Трамп утверждает, что повышение пошлин полностью оправдано.

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Американцы уверены: Китай продолжает хищения американской интеллектуальной собственности.

К слову, новости "Сегодня" также писали, что племянница президента США Дональда Трампа Мэри обвинила его и других членов семьи в хищении десятков миллионов долларов.

Недавно с обвинениями против Трампа выступили и голливудские звезды. Актеры Роберт Де Ниро, Мартин Шин и другие знаменитости обвинили главу Белого Дома в сговоре с Россией.

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