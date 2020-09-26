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На Трампа иск подали около 3,5 тысяч американских компаний

26 сентября, 05:38

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Компании уверены, что США незаконно повысили таможенные пошлины на китайские товары

На президента США Дональда Трампа иск подали около 3,5 тысяч американских компаний.

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Об этом сообщает "Голос Америки".

Представители таких крупных компаний как Tesla, Ford Motor, Target, Walgreen и Home Depot утверждают, что США незаконно повысили таможенные пошлины на китайские товары.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и Погранично-таможенная служба США назначены ответчиками.

В то же время сам президент США Дональд Трамп утверждает, что повышение пошлин полностью оправдано.

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Американцы уверены: Китай продолжает хищения американской интеллектуальной собственности.

К слову, новости "Сегодня" также писали, что племянница президента США Дональда Трампа Мэри обвинила его и других членов семьи в хищении десятков миллионов долларов.

Недавно с обвинениями против Трампа выступили и голливудские звезды. Актеры Роберт Де Ниро, Мартин Шин и другие знаменитости обвинили главу Белого Дома в сговоре с Россией.

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Китай США Дональд Трамп
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