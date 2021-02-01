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На Вашингтон надвигается снежная буря: фото

1 февраля, 09:08

Денис Беспалов , Зоряна Степаненко

Необычная погода жителей Вашингтона не огорчает: они радуются снегу

В Вашингтоне выпал первый в этом году снег. Синоптики предупреждают: эта снежная буря будет самой мощной в американской столице за последние два года.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Зоряна Степаненко.

Снег идет с самого утра, он не прекращается и так будет происходить, как минимум, до вечера вторника, 2 февраля.

Вашингтон в ожидании снежной бури. Автор: Зоряна Степаненко

Вашингтон в ожидании снежной бури. Автор: Зоряна Степаненко / Фото: Сегодня

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Однако такая необычная погода жителей Вашингтона не огорчает: они радуются снегу, играют в снежки и даже лепят снежные фигуры.

Вашингтон в ожидании снежной бури. Автор: Зоряна Степаненко

Вашингтон в ожидании снежной бури. Автор: Зоряна Степаненко / Фото: Сегодня

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Однако пока граждане радуются зиме, появляются первые сообщения о заторах на автодорогах.

Когда в Вашингтоне выпадает снег, в городе вводится своего рода локдаун: люди в такие дни не ходят на работу – работают удаленно.

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Вашингтон в ожидании снежной бури. Автор: Зоряна Степаненко

Вашингтон в ожидании снежной бури. Автор: Зоряна Степаненко / Фото: Сегодня

Однако поскольку сейчас продолжается пандемия COVID-19, многие американцы и так переведены на удаленную работу.

Напомним, в Украине сегодня, 1 февраля, во многих областях ожидаются осадки, преимущественно дождь со снегом.

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США погода Вашингтон прогноз погоды

Источник: Сегодня

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