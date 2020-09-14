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На Венере обнаружили признаки жизни

14 сентября, 22:51

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В атмосфере планеты обнаружили газ фосфин

Ученые Массачусетского технологического института и Кардиффского университета обнаружили с помощью наземных телескопов в атмосфере Венеры газ фосфин, что может свидетельствовать о присутствии на планете живых организмов. Об этом они рассказали журналу Nature Astronomy, пишет издание TJ.

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"Учитывая то, что мы сейчас знаем о Венере, наиболее вероятное объяснение наличия фосфина, как бы фантастически это не звучало, – это жизнь", – заявил один из ученых.

В то же время, по словам исследователей, наличие газа не обязательно означает наличие жизни на Венере, но этот вариант нельзя исключить.

Жизнь на Венере

Исследователи обнаружили фосфин на высоте 53-61 километр от поверхности Венеры, но пока не знают, откуда он там появился. Так, отмечается, что версию с его образованием при вулканической деятельности, ударах молнии или падении метеоритов выявленное содержание вещества в атмосфере не подтверждает, так как в этих случаях его было бы намного меньше.

Получить больше данных о возможной жизни на Венере рассчитывают с помощью межпланетной станции "Венера-Д", которую планируют запустить с 2029 по 2031 год.

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Большинство ученых считают Венеру непригодной для жизни из-за высокой температуры (свыше +460°С), давления у поверхности (выше земного в 92 раза) и химического состава атмосферы, но такая вероятность есть в верхних слоях атмосферы (где атмосферное давление и температура практически такие же, как на поверхности Земли) – там и был найден фосфин.

Напомним, ранее американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал, что является самым трудным в колонизации Марса. По его словам, полет человека на Марс не является главной проблемой – гораздо сложнее создать на поверхности Красной планеты базу для постоянного проживания людей.

Мы также писали, что космический аппарат NASA прислал завораживающие снимки с Марса.

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