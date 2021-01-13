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На время инаугурации Байдена бойцов Нацгвардии обеспечат оружием

13 января, 06:55

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Такое решение было принято после беспорядков в Конгрессе

Во время инаугурации избранного президента СЩА Джо Байдена, которая состоится 20 января, безопасность будут обеспечивать около 15 тысяч бойцов Национальной гвардии, часть из них будет с оружием.

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Об этом сообщает The New York Times.

Такое решение министерство Сухопутных войск приняло после беспорядков в Конгрессе, которые устроили сторонники Трампа.

Ранее в министерство обратилась спикер Палаты представителей демократа Нэнси Пелоси с просьбу усилить безопасность возле Капитолии.

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К слову, Украину на инаугурации президента Соединенных Штатов Джо Байдена официально будет представлять посол в Вашингтоне Владимир Ельченко.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп признался, что его не будет на церемонии инаугурации его преемника-демократа Джо Байдена, которая состоится 20 января.

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