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На южное побережье США обрушился мощный ураган: фото и видео

29 октября, 09:07

Денис Беспалов Денис Беспалов

Больше всего от непогоды пострадали штаты Лузиана и Новый Орлеан

На Южное побережье США обрушился ураган "Дзета", который пришел из Мексиканского залива. Первым под удар стихии попал штат Луизиана, позже эпицентр урагана переместился в Новый Орлеан.

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Об этом сообщает Национальный центр ураганов США.

Управление по чрезвычайным ситуациям штата Луизиана сообщило о гибели одного человека из-за удара стихии.

По данным портала poweroutage.us, который отслеживает ситуацию с энергоснабжением в стране, в Луизиане без электричества остались более 550 тыс. потребителей.

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В настоящий момент, по данным метеорологов, ураган "Дзета" ослаб до тропического шторма и находится над центральной частью штата Алабама.

Ураган в США. Источник: Reuters

По данным Национального центра ураганов США, в настоящее время максимальная скорость ветра в пределах шторма составляет около 30,5 м/с. Он находится в 40 км к юго-востоку от города Таскалуса в штате Алабама и движется на северо-восток со скоростью 50 км/ч.

Для штатов Алабама и Флорида сохраняется угроза сильных ветров.

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Ранее штаты Луизиана и Техас пострадали от урагана "Лаура".

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США ураган побережье
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