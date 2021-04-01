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На заводе в США испортили 15 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson

1 апреля, 06:02

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Дальнейшие поставки препарата под вопросом

На заводе, производящем вакцины против коронавируса, в Балтиморе (США) рабочие испортили около 15 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson, случайно неправильно смешав ингредиенты.

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Об этом сообщает The New York Times.

Инцидент произошел несколько недель назад на предприятии корпорации Emergent BioSolutions – производственного партнера Johnson & Johnson и AstraZeneca. Из-за него регулирующие органы отложили сертификацию производственных линий завода и были задержаны поставки вакцины Johnson & Johnson в США.

Федеральные чиновники объяснили происшествие человеческим фактором.

В Johnson & Johnson уже заявили, что этот инцидент не повлияет на обязательства перед правительством США по поставкам вакцины, поскольку в настоящее время доставляются и используются по всей стране дозы, произведенные в Нидерландах.

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В то же время, по информации источников, дальнейшие своевременные поставки вакцины Johnson & Johnson под вопросом – следующие дозы должны были поступать с завода в Балтиморе, а сертификация его линий затягивается.

Напомним, в ВОЗ заявили о высокой эффективности вакцины Johnson&Johnson против новых мутаций коронавируса. Эксперты рекомендуют использовать именно этот препарат в тех странах, где они циркулируют.

Мы также сообщали, что Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) не выявил связи между вакциной от коронавируса компании AstraZeneca и возникновением тромбов, но не исключает ее.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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США вакцина коронавирус Johnson & Johnson
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