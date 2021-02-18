Українська
$ 27,9
33,64
  1. Мировые новости
  2. США

Нацгвардия остается в Вашингтоне: в США готовятся ко второму штурму Капитолия

18 февраля, 17:53

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Военные не покинут американскую столицу до середины следующего месяца

Бойцы Нацгвардии США в ближайшее время не покинут Вашингтон, куда их ввели после январского штурма Капитолия – около 5 тысяч бойцов продолжат охранять госздание, по крайней мере, до 12 марта.

Реклама

Как выяснили "Сегодня", неизвестные начали распространять в сети информацию о новой попытке штурма.

"Некоторые из вероятных участников выяснили, что 75 лет назад 4 марта было днем инаугурация президента. Почему это так важно теперь, одному Богу известно, но теперь они думают, что должны собраться и опять штурмовать Капитолий", – утверждает председатель комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Адам Смит.

Читайте также: На слушаниях в Сенате США показали новое видео штурма Капитолия

Кроме этого, в Министерстве обороны говорят о значительной активизации хакеров.

"Мы наблюдаем как единичные случаи шпионажа, так и массовые попытки похищения данных. Но мы работаем над этим, поскольку наши приоритеты – приватность и безопасность", – заверила представитель советника по национальной кибербезопасности Энн Нойбергер.

Видео: Сегодня

Ради сохранения правопорядка не только в сети, но и на улицах, в США начали вакцинацию военных, чтобы солдат не подкосил коронавирус.

"Мы должны заботиться о своих силах и должны быть уверены, что военные способны работать в COVID-среде", – отметил заместитель директора по операциям Объединенного штаба Джефф Талиаферро,

Реклама

Однако вероятный штурм 4 марта – это лишь одна из причин для беспокойства силовиков, потому что впереди другое важное событие – обращение президента Джо Байдена к Конгрессу.

Напомним, что 6 января, когда в Конгрессе должны были утвердить результаты президентских выборов и, соответственно, победу Байдена, экс-президент Дональд Трамп выступил перед толпой своих сторонников и призвал их не допустить этого.

Это привело к беспорядкам и прорыву полицейского кордона перед Капитолием. В результате пятеро человек погибли, а в отношении самого Трампа начали процедуру импичмента. Однако Сенат признал его невиновным.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США Вашингтон конгресс штурм нацгвардия Капитолий

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Байден перекинет ядерные бомбардировщики ближе к России – СМИ
Байден перекинет ядерные бомбардировщики ближе к России – СМИСША
Месяц ели кокосы: на необитаемом острове на Багамах спасли трех
Месяц ели кокосы: на необитаемом острове на Багамах спасли трех "робинзонов"США
У заболевших COVID-19 детей проявляется новый опасный синдром
У заболевших COVID-19 детей проявляется новый опасный синдромСША
На слушаниях в Сенате США показали новое видео штурма Капитолия
На слушаниях в Сенате США показали новое видео штурма КапитолияСША
Смерть и вакцина: почему умирают люди и как этого избежать
Смерть и вакцина: почему умирают люди и как этого избежатьДругие страны
Кто сейчас самый богатый человек в мире?
Кто сейчас самый богатый человек в мире?Финансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять