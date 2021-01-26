Стороны будут иметь две недели, что подготовиться к дебатам

Сенат Конгресса США отложил рассмотрение импичмента 45-му президенту Дональду Трампу до 9 февраля, решение было принято единогласно.

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Как сообщает New York Post, все 100 сенаторов были приведены к присяге сенатором Патриком Лихи (демократ от штата Вашингтон), временным главой Сената, контролируемого демократами. Он будет наблюдать за процессом вместо главы Верховного суда Джона Робертса, поскольку Трамп больше не является президентом.

Ранее республиканцы и демократы договорились о соответствующем расписании процесса, которое дает две недели сторонам на подготовку и письменное изложение своих аргументов.

Напомним, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер обещал, что процесс импичмента пройдет относительно быстро. В ходе рассмотрения дела не нужно будет привлекать большое количество свидетелей.

В тренде Начало процесса по импичменту Трампу отложили

А лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл предложил перенести голосование об импичменте Дональду Трампу на 13 февраля.

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Экс-президента Соединенных Штатов обвиняют в подстрекательстве к мятежу и неповиновению законному правительству.

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