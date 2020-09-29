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Накануне дебатов Трамп прокомментировал слухи о неуплате налогов

29 сентября, 04:42

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Трамп неоднократно оплачивал счета на большие суммы

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что он не оплачивает налоги.

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Об этом американский лидер написал в Twitter.

По его словам, несмотря на налоговые льготы, он неоднократно оплачивал счета на большие суммы.

"Я заплатил налоги на много миллионов долларов, но, как и все остальные, имел право на амортизацию и налоговые льготы. У меня очень мало заемных средств – у меня очень маленький долг по сравнению со стоимостью активов", – сказал Трамп.

Он подчеркнул, что является единственным главой Белого дома, отказавшимся от президентской зарплаты в 400 тысяч долларов.

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Трамп отметил, что может предоставить все необходимую финансовую отчетность с того момента, как он объявил об участии в выборах.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали, что президент США Дональд Трамп не платил федеральный подоходный налог в течение 10 лет из последних 15. А за 2016 и в 2017 год он перевел по этой статье лишь по 750 долларов.

Также сообщалось, что Дональд Трамп готов передать полномочия мирно только в том случае, если победу его оппонента подтвердит Верховный суд.

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налоги США Америка Дональд Трамп
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