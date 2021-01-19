Українська
$ 28,19
34,02
  1. Мировые новости
  2. США

Накануне инаугурации Байдена Минюст США обратился к сторонникам Трампа: видео

19 января, 17:21

Денис Беспалов Денис Беспалов

Правоохранители на всех уровнях и Национальная гвардия круглосуточно работают в Вашингтоне

Американские власти не будут мириться с возможными противозаконными акциями в день инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена 20 января.

Реклама

Об этом заявил и.о. министра юстиции – генерального прокурора Джеффри Розен.

По его словам, каждый, кто примет участие в провокациях, будет "схвачен и предан правосудию".

"Правоохранители на всех уровнях и Национальная гвардия круглосуточно работают в Вашингтоне для обеспечения безопасности в день инаугурации", - заявил он.

Читайте также: Орлан уносит Трампа: The New Yorker оригинально попрощался с уходящим президентом

В тренде
Прощальная церемония: чем Трамп займется в последний день на посту президента
Реклама

Розен также сообщил, что в рамках расследования беспорядков у Капитолия 6 января предъявлены обвинения сотне граждан, готовятся новые дела.

Федеральное бюро расследований при этом получило около 200 тыс. уведомлений от населения об участниках штурма Конгресса.

Обращение генпрокурора США

Ранее сообщалось, что инаугурацию Джо Байдена могут попытаться сорвать участники ультраправого движения QAnon, которые поддерживают действующего президента США Дональда Трампа. Экстремисты обсуждали, как выдать себя за служащих Нацгвардии, а также изучали на картах уязвимые места в Вашингтоне.

Все подробности в спецтеме Инаугурация Джо Байдена

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США инаугурация Джо Байден
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

6 президентов, которые лишились должности в результате импичмента
6 президентов, которые лишились должности в результате импичментаДругие страны
Поплатился за теории заговора: экс-советник Путина Илларионов потерял работу в США
Поплатился за теории заговора: экс-советник Путина Илларионов потерял работу в СШАСША
В США более 10 млн человек вакцинировались от COVID-19
В США более 10 млн человек вакцинировались от COVID-19США
Трамп запретил платить гонорары Джулиани – CNN
Трамп запретил платить гонорары Джулиани – CNNСША
Цены на нефть рекордно растут: три причины
Цены на нефть рекордно растут: три причиныЭкономика
Трампу объявлен импичмент
Трампу объявлен импичментСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять