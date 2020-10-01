Наказать Россию за отравление Навального: сенаторы обратились к Трампу

В Сенате Соединенных Штатов считают, что Россию нужно наказать за отравление оппозиционера Алексея Навального. Как отмечают американские политики, это не первый случай, когда против неугодных Кремлю людей используют яд "Новичок".

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Об этом сообщается на сайте комитета Сената по иностранным делам.

Председатель комитета Сената по иностранным делам Джим Риш и член комитета Боб Менендес обратились с письмо президенту США Дональду Трампу, в котором призвали президента Дональда Трампа начать расследование покушения на российского оппозиционера.

Если власти России применили химическое или биологическое оружие против одного из своих граждан, они должны попасть под санкции, говорится в письме.

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Сенаторы напомнили, что "Новичком" в 2018 году был отравлен в Солсбери бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который следовал из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске. Когда политика забирала скорая помощь, он был уже без сознания.

Позже стало известно, что Навальный впал в кому. Его перевезли на лечение в Германию. Немецкие врачи заявили, что российский оппозиционер был отравлен "Новичком".

7 сентября врачи сообщили, что оппозиционера вывели из медикаментозной комы. Его состояние улучшилось.

Недавно Алексей Навальный заявил, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин.

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