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Намек Путину: новым главой ЦРУ станет экс-посол США в России

11 января, 14:02

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Джо Байден решил "на берегу" дать Кремлю понять – на слабину рассчитывать не следует

Избранный президент США Джо Байден определился с кандидатурой нового директора Центрального разведывательного управления – на эту должность он предложит 64-летнего карьерного дипломата Уильяма Бернса.

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Об этом Байден заявил 11 января, заверив, что при Бернсе во главе ЦРУ "американский народ будет спать крепко".

Будущий президента отметил "многолетний опыт работы на мировой арене" своего кандидата – 64-летний Бернс занимал различные должности в администрациях пяти различных президентов.

"Он разделяет мое глубокое убеждение, что разведка должна быть аполитичной и что преданные своему делу и служащие нашей стране профессионалы от разведки заслуживают нашей благодарности и уважения", – объяснил свой выборы Байден.

Он также надеется, что опыт работы Бернса в России, где он был послом США с 2005 по 2008 год, будет очень полезен ему на новой должности.

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Стоит отметить, что данная кандидатура очень необычная для США, поскольку в случае своего утверждения Конгрессом Уильям Бернс станет первым в истории главой ЦРУ, который вышел из Госдепартамента, а не из спецслужб или Вооруженных сил.

Он более 30 лет был занят в дипломатии, куда пришел при 40-ом президенте США Рональде Рейгане. Уйти с госслужбы он решил в 2014 году, а после победы Дональда Трампа на президентских выборах стал одним из его самых ярых критиков.

Кроме того, Бернс является президентом американского аналитического центра Фонд Карнеги за международный мир.

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США ЦРУ Джо Байден
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