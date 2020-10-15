NASA подписало соглашение об освоении Луны с семью странами

По программе "Артемида" в 2024 году на Луне высадится первая женщина

Американское космическое агентство NASA подписало с семью странами соглашение по программе об освоении Луны "Артемида" (Artemis).

Реклама

Об этом сообщается на сайте NASA.

Церемония подписания прошла в виртуальном формате в рамках Международного конгресса астронавтов.

Помимо США к программе "Артемида" присоединились Австралия, Канада, Италия, Люксембург, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Япония.

"Артемида" станет самой широкой и самой разнообразной международной программой исследования космоса человеком в истории, а соглашение по "Артемиде" станет средством создания этой уникальной глобальной коалиции", – заявил директор NASA Джеймс Брайденстайн.

Реклама

Кроме того, по его словам, одна из задач нового договора – "укрепить и реализовать на практике обязательства, закрепленные в Договоре по космосу 1967 года.

"Впервые мы устанавливаем последствия для стран в случае несоблюдения Договора по космосу. В частности, если страна не соблюдает Договор по космосу, она не может быть участником программы "Артемида", – подчеркнул Брайденстайн.

Лунная программа Artemis, будет состоять из трех этапов: первый, намеченный на 2021 год, предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (2023 год) – облет спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе NASA планирует осуществить высадку на Луну первой женщины и следующего мужчины в 2024 году.

Мы также сообщали, что архитектурная компания BIG и строительная компания ICON напечатают для NASA на 3D-принтере здания для жизни на Луне.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама