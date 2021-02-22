NASA показало пейзаж с места посадки Perseverance и "песню Марса": видео

NASA поделилась видеозаписью "семи минут ужаса", которые пережил марсоход Perseverance во время посадки на Красную планету 18 февраля.

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На опубликованных видеокадрах зафиксированы входа космического аппарата в атмосферу Марса, спуск на парашюте и приземление в кратере Езеро в северной части четвертой планеты от Солнца.

Кроме того, в американском аэрокосмическом агентстве также опубликовали первую аудиозапись, которая была сделана Perseverance – 20 февраля. На ней слышна мелодия марсианского ветра и звуки движения марсохода на поверхности.

Первое цветное фото после приземления марсоход отправил еще 20 февраля, но сейчас стал доступен панорамный снимок, сделанный с его места посадки двумя навигационными камерами на его мачте (увеличится при клике):

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"Миссия Perseverance только началась, а он уже передал одни из самых знаковых визуальных эффектов в истории освоения космоса. Это усиливает и без того выдающийся уровень инженерной точности, необходимый для создания транспортного средства и перелета на Красную планету", – сказал по этому поводу исполняющий обязанности главы NASA Стив Юрчик.

Perseverance стал уже пятым марсоходом, который NASA высадило на Марсе – первый, "Viking-1", был доставлен почти 45 лет назад. В настоящее время он занят тщательной проверкой всех своих систем и инструментов.

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