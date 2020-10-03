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NASA снова запустила в космос "украинскую" ракету "Антарес": видео

3 октября, 11:51

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

"Антарес" - совместный проект конструкторского бюро "Южное" и компании Northrop Grumman

В США успешно запустили в космос ракету-носитель среднего класса "Антарес" совместного американско-украинского производства. Пуск стал вторым в этом году – первый состоялся в феврале.

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Как сообщили в посольстве Украины в США, NASA совершила запуск с космодрома Wallops Island в американском штате Вирджиния в ночь на 3 октября по украинскому времени. При этом присутствовал посол Украины в США Владимир Ельченко.

При помощи "Антареса" к Международной космической станции отправят модуль Cygnus американской компании Northrop Grumman. Стыковка запланирована на 5 октября

Полное видео опубликовано в Twitter NASA.

Космогрузовик везет космонавтам 3,6 тонны продовольствия, оборудования и материалов для научных исследований. Также на МКС доставят новый модифицированный американский туалет за 23 млн долларов, который в перспективе может быть использован в полетах на Луну и Марс.

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Отмечается, что всемирная пандемия коронавируса усложнила подготовку к запуску – посольство активно помогало Northrop Grumman организовать отдельный специальный рейс, на котором в США доставили команду украинских специалистов.

Главная конструкция первой степени ракеты-носителя была разработана конструкторским бюро "Южное" и производится на "Южном машиностроительном заводе им. Макарова" в сотрудничестве с рядом украинских компаний.

Стыковка Cygnus с Международной космической станцией запланирована на 5 октября.

Напомним, что в мае американская компания SpaceX совершила первый успешный коммерческий запуск человека в космос, доставив астронавтов NASA Дагласа Херли и Роберта Бенке на МКС.

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NASA космос МКС Antares

Источник: Сегодня

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