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NASA успешно завершило испытание ракеты, которая доставит людей на Луну (фото, видео)

19 марта, 05:21

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Управление провело успешное испытание двигателей ракеты

Американское космическое агентство NASA завершило испытание ракеты, которая должна доставить людей на Луну к 2024 году в рамках миссии "Артемида".

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Об этом говорится на сайте NASA.

Во время испытания NASA смоделировали запуск двигателей основной ступени ракеты Space Launch System (SLS) закрепленной в вышке космического центра имени Джона Стенниса в штате Миссисипи.

Видео: NASA

"Сегодня великий день для NASA, Стенниса и нашей национальной программы исследования космоса. Это последнее испытание в серии Green Run представляет собой важную веху для возвращения этой страны на Луну и возможной миссии на Марс", – сказал директор центра имени Джона Стенниса Ричард Гилбрех.

Фото: NASA
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Фото: NASA

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К слову, NASA рассчитывает, что первой женщине удастся достичь Луны в течение ближайших десяти лет.

Также напомним, в октябре 2020 года космическое агентство NASA подписало с семью странами соглашение по программе об освоении Луны "Артемида" (Artemis).

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