Настоящей звездой теледебатов Пенса и Харрис стала муха

На страничку насекомого в Twitter подписались более 100 тысяч человек

Во время дебатов кандидатов на пост вице-президента США республиканца Майка Пенса и демократки Камалы Харрис настоящей телезвездой стала обычная муха.

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Из-за вспышки COVID-19 в Белом доме, во время дебатов были предприняты дополнительные меры безопасности – участников рассадили на расстоянии в четыре метра и установили две прозрачные перегородки. Все зрители были в масках, однако это не помешало насекомому влететь в телестудию, сесть на голову Пенса и несколько минут ползать по ней, резко контрастируя с его седой шевелюрой. Политик же при этом сохранял невозмутимость и ледяное спокойствие.

Муха уже завела свой аккаунт в сети, разметила с полдюжины глупых постов и всего за полсуток собрала в Twitter 110 тысяч подписчиков. Это цифра, на которую многие пользователи микроблога будут смотреть с завистью.

Любопытно, что мухи не первый раз становятся гостями дебатов: в 2016-м, во время предыдущих президентских выборов, муха села на лоб Хиллари Клинтон. И та в конце концов проиграла. Если ситуация повторится, вполне возможно, что в американской политической культуре возникнет новая примета.

Напомним, ранее с насекомым опростоволосился тренер Жозе Моуринью, который на пресс-конференции перед матчем чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Лестером" не смог прибить муху.

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