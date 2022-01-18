НАТО позвало Путина на очередную встречу: о чем будут говорить

На заседаниях будут обсуждаться вопросы европейской безопасности, а также ситуацию в Украине

Слева президент России Владимир Путин справа генсек НАТО Йенс Столтенберг. Коллаж "Сегодня"

НАТО пригласило Россию и представителей всех стран Альянса провести ряд встреч для обсуждения спорных тем. Об этом заявил генсек Йенс Столтенберг, пишет УНИАН.

Столтенберг отметил, что главная задача сейчас – получить прогресс в политическом продвижении дальше.

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"Я пригласил Россию и все страны-члены НАТО провести ряд встреч, чтобы рассмотреть обсудить вопросы, которые вызывают беспокойство и найти пути решения спорных ситуаций, чтобы исключить военную атаку против Украины", – подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что НАТО направило президенту России Владимиру Путину четкий сигнал о том, что если Россия решит применить силу против Украины, то ему это очень дорого обойдется (речь идет об экономических, финансовых и политических санкциях – ред).

Также он сказал, что страны-члены оказывают поддержку Украине, которая имеет право на самозащиту, как и каждое суверенное государство.

Кроме того, НАТО готово возобновить взаимные брифинги по учениям и доктринам по ядерному оружию.

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Россия против Украины в НАТО

14 января генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО приняли решение о приеме Украины и Грузии в свой состав, но сроки вступления в Альянс пока что не установлены. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО.

Также заявление Альянска прокомментировал директор вещания на русском языке канала RT Антон Красовский. Он заявил, что если Украина решит вступить в НАТО, Россия введет на ее территорию войска. "Мы введем войска в Украину, это наша земля. Хр*н вам! Вот вам, а не НАТО! Даже не мечтайте, твари", – сказал он.

12 января состоялись переговоры в рамках Совета Россия – НАТО, на которых обсуждались требования Москвы – отказаться от расширения Альянса и ни в коем случае не принимать туда Украину. Также Кремль требовал дать гарантии, что Запад не будет размещать вооружение и военные базы вблизи России. 10 января состоялись переговоры на ту же тему между США и РФ.