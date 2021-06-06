НАТО проводит большие учения в Балтийском море – участвуют около 4 тысяч военных

В маневрах Baltops участвуют военные из 18 стран, учения продлятся до 18 июня

В регионе Балтийского моря начались военные учения НАТО и США, фото: deutschemarine

В воскресенье, 6 июня, в регионе Балтийского моря начались большие военные учения НАТО, участие в которых принимают около 4 тыс. военных.

Реклама

Об этом сообщает DW.

Как заявил командующий маневрами американский вице-адмирал Джин Блэк, в 2021 году отмечают 50-летие учений Baltops.

Реклама

В маневрах Baltops участвуют военные из 18 стран, 40 военных кораблей, 60 самолетов.

Ожидается, что учения продлятся до 18 июня.

Тем временем в Министерстве обороны РФ считают, что НАТО поставит Украине "современное вооружение" под прикрытием учений Sea Breeze.

Как сообщалось ранее, военнослужащие подразделений химической, биологической, радиологической и ядерной защиты Сил спецопераций провели учения в Припяти в обстановке реального радиационного заражения местности.

Также смотрите в нашем сюжете, как украинские моряки проходили обучение в США: