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Шаг навстречу? НАТО сделал украинскую версию своего сайта

7 апреля, 09:41

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Теперь сайт переведен на четыре языка

На сайте НАТО добавили украинскую версию. Обновление появилось вчера, 6 апреля.

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Теперь при поиске сайта Альянса в Google украинцам автоматически первой показывает версию на государственном языке.

Кроме украинского, на сайте есть опция французского, английского и русского языков.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал НАТО проложить дорожную карту для Украины, чтобы она присоединилась к Альянсу. Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО – единственный путь к окончанию войны на Донбассе.

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Также недавно США намекнули Украине, как ускорить вступление в НАТО. Они напомнили о необходимости проведения всесторонних реформ, чтобы соответствовать стандартам членства в Альянсе.

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НАТО украинский язык сайт Украина
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