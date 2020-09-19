Назвал Россию угрозой, но не вспомнил Китай: Трамп пригрозил увольнением главе ФБР

Американский президент Дональд Трамп пригрозил увольнением директору Федерального бюро расследований Кристоферу Рэю из-за его доклада о внешнем влиянии на выборы в США, в котором он отметил Россию, но не упомянул Китай.

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Об этом глава Белого дома заявил на встрече с журналистами в Вашингтоне, сообщает Deutsche Welle.

Президенту США не понравилось то, что среди опасностей для будущих выборов главы государства, которые пройдут в ноябре, он назвал Россию и праворадикальные группировки, но ничего не сказал о Китае и леворадикальных группировках.

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Напомним, на пост президента США претендуют действующий глава государства Дональд Трамп (от республиканцев) и кандидат от демократов Джо Байден. Давно известно, что Трамп всегда считался якобы "кандидатом Москвы", а вот Байден всегда занимал жесткую позицию в отношении России и поддерживает Украину. В Вашингтоне понимают, что Кремль не даст спокойно провести выборы, и недавно Белый дом провел России "красную линию".

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих имевших место попыток влияния занимался почти два года в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад.

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