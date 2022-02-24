NBC: Байдену предложили нанести киберудар по России

Окончательное решение в США еще не принято

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Президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену было представлено много вариантов проведения массированных кибератак, направленных на то, чтобы подорвать способность России поддерживать свои военные операции в Украине,

Об этом сообщили NBC News четыре человека, знакомые с обсуждением.

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Что говорят в США

Как отмечается, два представителя американской разведки, один представитель западной разведки и еще один человек, "проинформированный по этому вопросу", говорят, что окончательные решения в США по этому вопросу еще не приняты. Однако разведка США и военные предлагают использовать американское кибероружие в "невиданных ранее масштабах".

Джо Байден / Фото: Официальный сайт Администрации президента США

По словам трех источников, среди вариантов: нарушение интернет-соединения по всей России, отключение электроэнергии и вмешательство в железнодорожные стрелки, чтобы помешать России пополнить запасы своих сил.

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"Вы можете делать все, что угодно, – от замедления поездов до их падения с рельсов", – сказал один из источников.

Также источники заявили, что представленные варианты включают превентивные ответы на вторжение России в Украину – независимо от того, предпримет ли Россия свои собственные кибератаки на США в ответ на санкции. По их словам, большинство потенциальных кибератак "направлены не на уничтожение и не являются актом войны США против России".

"Наш ответ будет суровым и взвешенным, но не настолько суровым, чтобы побудить Путина к более решительным шагам", – заявил один из американских чиновников.

Напомним, главнокомандующий ВСУ сообщил, что под Черниговом сдался целый взвод российских разведчиков.

По его словам, российские оккупанты наткнулись на тотальное сопротивление украинских защитников и не ожидали такого.

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Вторжение России в Украину