Не было никогда: что особенного в инаугурации Байдена

Нынешняя церемония была необычной не только из-за коронавируса

Инаугурацию новоизбранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена 20 января без обиняков можно назвать особенной и причин тому несколько. Чем же запомнилась эта церемония и подготовка к ней.

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Мы собрали несколько отличительных признаков вчерашней инаугурации – чего еще не бывало никогда в истории проведении инаугураций в США.

Впервые не присутствовал предшественник

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Да что уж там, и последние выборы президента США Дональду Трампу тоже удалось сделать необычными – наверное, никто еще в истории США так не хватался за власть и настолько не готов был признать свое поражение.

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Дойдя до последней точки, теперь уже предыдущий президент не придумал ничего лучшего, как отказаться посетить инаугурацию своего конкурента.

"Всем, кто интересовался: я не пойду на инаугурацию 20 января", - написал он за две недели до события и слово сдержал, вообще покинув в этот день Вашингтон.

Впрочем и Джо Байден не остался в долгу.

"Это хорошо, что он не появится", - прокомментировал он отсутствие Трампа на инаугурации.

Первая инаугурация в эпоху COVID-19

Реклама Источник: Reuters / CARLOS BARRIA

В тренде Трамп выдал еще одно помилование в последние минуты каденции

Из-за пандемии коронавируса мероприятие в 2021 году проводилось в усеченном формате.

Так, организаторы приняли решение отказаться от масштабного двухчасового шествия и показали по телевидению виртуальную версию парада с выступлениями музыкантов, танцоров и других артистов.

Присутствовать на Капитолийском холме разрешили только членам Конгресса 117-го созыва, каждый из которых мог пригласить одного гостя, а все участники мероприятия должны были соблюдать социальную дистанцию.

На Национальной аллее в Вашингтоне выставили около 200 тыс. флагов – они представляют американцев, которые не могут присутствовать на инаугурации Джо Байдена из-за пандемии и угроз безопасности.

Первая женщина-вице-президент США

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REUTERS/Kevin Lamarque

20 января 2021 года впервые в истории США присягу вице-президента принесла женщина – Камала Харрис. А ее муж, соответственно, стал первым "вторым джентельменом" в истории страны.

Более того, впервые в истории – человек с "цветной кожей" и одновременно с афроамериканскими и азиатско-американскими корнями.

"Камала Харрис творит историю" – так озаглавило посвященный новому вице-президенту материал одно из американских изданий. Другие же сравнивают Харрис с такими важными для истории США личностями, как Мартин Лютер Кинг и Джон Кеннеди.

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