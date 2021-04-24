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"Не для того, чтобы обвинить". Байден признал геноцид армян турками

24 апреля, 19:21

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Полтора года назад Конгресс США принял историческую резолюцию о признании геноцида, но это было при предыдущей администрации. Байден подтвердил позицию Штатов

Президент США Джо Байден сделал заявление в День памяти погибших во время геноцида 1915 года армян. Заявление Байдена опубликовали на сайте Белого дома.

"Начиная с 24 апреля 1915 года, после ареста армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе османскими властями, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в кампании истребления. Мы чествуем жертв, чтобы ужасы случившегося никогда не ускользнули от истории. И мы помним, чтобы оставаться бдительными в отношении разъедающего влияния ненависти во всех ее формах", – говорится в заявлении.

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В то же время Байден отмечает, что заявление делает не для того, чтобы обвинить Турцию.

"Мы видим эту боль. Подтверждаем историю. Мы делаем это не для того, чтобы обвинить, а для того, чтобы то, что произошло, никогда не повторилось. Американский народ чтит всех армян, погибших в результате геноцида, начавшегося 106 лет назад", – отмечает Байден.

Впрочем, Турция стоит на своем – геноцида не признают, а слова Байдена глава МИД Турции уже назвал популистскими и полностью их отвергает.

Напомним, в 2019 году американский Конгресс признал геноцид армянского населения в Османской империи в 1915 году.

После чего президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал решение американских законодателей, принявших резолюцию о событиях 1915 года в Османском государстве.

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