Не две, а три дозы: глава Pfizer назвал важную особенность вакцины

Директор компании-производителя Альберт Бурла оценил длительность иммунитета после введенной вакцины от COVID-19

Людям, которые вакцинировались от коронавируса препаратом от американской компании Pfizer, через некоторое время придется принять не две, а три инъекции для поддержания иммунитета.

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Об этом на онлайн-конференции CVS Health Live 15 апреля заявил директор Pfizer Альберт Бурла.

Он отметил, что вакцина от Pfizer показала эффективность против южноафриканского штамма COVID-19 (мутации B.1.351), но со временем защита от этого варианта снижается.

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"Если вы спросите меня, что я думаю, то, исходя из этих данных, возникнет необходимость в ревакцинации", – отметил Бурла.

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Точно сказать, как часто необходимо будет проводить ревакцинацию, Бурла не смог, но допустил, что третью дозу придется вводить "где-то между 6 и 12 месяцами". После этого понадобится ежегодная повторная вакцинация.

Напомним, на прошлой неделе Украина заключила договор с Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.

Также мы писали, что исследование подтвердило, что вакцина Pfizer является безопасной и эффективной для беременных.

Видео: Сегодня

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