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Не исключен военный ответ: США ужесточат реагирование на киберугрозы

7 июня, 02:27

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Растущая угроза кибератак побудила администрацию Байдена занять более агрессивную позицию в отношении России, которую подозревают в укрытии преступников

Джо Байден. Коллаж "Сегодня"

Джо Байден. Коллаж "Сегодня"

Федеральные власти Соединенных Штатов усилили давление на компании и зарубежных противников, требуя от них борьбы с киберпреступниками. Белый дом рассматривает все варианты, включая военный ответ, в качестве мер противодействия хакерским атакам.

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Об этом сообщает "Голос Америки".

В частности, министр торговли США Джина Раймондо заявила в воскресенье в ответ на вопрос о возможности мер военного характера, что администрация президента Джо Байдена "изучает все варианты" для защиты страны от преступников, которые используют программы-вымогатели.

Какие именно это могут быть варианты, она не уточнила, но сказала, что этот вопрос будет в повестке встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Отмечается, что растущая угроза кибератак побудила администрацию Байдена занять более агрессивную позицию в отношении России, которая, как считается, укрывает некоторых преступников.

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"Мы не исключаем никаких вариантов, думая о возможной ответной реакции, последствиях или возмездии", – заявила Раймондо.

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Накануне президент Байден заявил, что Вашингтон готов дать отпор на вызовы со стороны России, но США не стремятся идти на конфликт с Москвой.

Напомним, в конце мая компания Microsoft зафиксировала новую массированную кибератаку российских хакеров, которую они совершили на полторы сотни правительственных учреждений в десятках стран мира.

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