"Не настроен сдаваться": Трамп продолжит борьбу за победу на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп намерен продолжить борьбу за победу на выборах, где победил демократ Джо Байден.

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Об этом пишет "Голос Америки".

Дональд Трамп отреагировал на отказ Верховного суда признать результаты голосования в штате Пенсильвания недействительными.

Республиканец заявил, что не готов сдаваться и в любом случае будет продолжать бороться за победу на выборах. Трамп будет пытаться оспорить свой проигрыш демократу Байдену.

Напомним, Верховный суд США отклонил иск штаба Дональда Трампа о пересмотре результатов выборов президента в штате Пенсильвания, где победил демократ Джо Байден.

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В свою очередь избранный президент США Джо Байден не исключает подачу судебного иска против администрации действующего президента Дональда Трампа.

Также мы писали о том, что Дональд Трамп не намерен признавать результаты, выражая уверенность, что победитель именно он.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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