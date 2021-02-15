Не побоялась чипизации: дочь Билла Гейтса вакцинировалась от COVID-19 (фото)

Сам миллиардер вакцинировался еще в конце января

Дочь основателя Microsoft Билла Гейтса, студентка-медик Дженнифер, вслед за отцом, вакцинировалась от коронавируса.

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Об этом она сообщила в Instagram.

"Мне посчастливилось получить свою первую дозу вакцины, чтобы научить мои клетки вырабатывать защитный иммунный ответ на этот вирус. Как студент-медик и начинающий врач я благодарна, что это обеспечит мне защиту и безопасность для моей будущей практики", – заявила девушка.

Она также призвала всех, хорошо обдумав, вакцинироваться, поскольку "чем больше людей будет вакцинировано, тем безопаснее будет для всех".

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Джениффер также поблагодарила всех, юлагодаря кому вакцинация от коронавируса стала возможной.

Девушка также пошутила, что сожалеет, что вакцина "не имплантировала моего гениального отца в мой мозг".

Напомним, американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс вакцинировался от коронавирусной болезни COVID-19 еще 22 января как человек, старше 60 лет.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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