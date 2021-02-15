Українська
$ 27,84
33,68
  1. Мировые новости
  2. США

Не побоялась чипизации: дочь Билла Гейтса вакцинировалась от COVID-19 (фото)

15 февраля, 04:05

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Сам миллиардер вакцинировался еще в конце января

Дочь основателя Microsoft Билла Гейтса, студентка-медик Дженнифер, вслед за отцом, вакцинировалась от коронавируса.

Реклама

Об этом она сообщила в Instagram.

"Мне посчастливилось получить свою первую дозу вакцины, чтобы научить мои клетки вырабатывать защитный иммунный ответ на этот вирус. Как студент-медик и начинающий врач я благодарна, что это обеспечит мне защиту и безопасность для моей будущей практики", – заявила девушка.

Она также призвала всех, хорошо обдумав, вакцинироваться, поскольку "чем больше людей будет вакцинировано, тем безопаснее будет для всех".

В тренде
Путин снова намекнул россиянам на отключение интернета
Реклама

Джениффер также поблагодарила всех, юлагодаря кому вакцинация от коронавируса стала возможной.

Девушка также пошутила, что сожалеет, что вакцина "не имплантировала моего гениального отца в мой мозг".

Напомним, американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс вакцинировался от коронавирусной болезни COVID-19 еще 22 января как человек, старше 60 лет.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Билл Гейтс вакцинация вакцина коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Байден перекинет ядерные бомбардировщики ближе к России – СМИ
Байден перекинет ядерные бомбардировщики ближе к России – СМИСША
Месяц ели кокосы: на необитаемом острове на Багамах спасли трех
Месяц ели кокосы: на необитаемом острове на Багамах спасли трех "робинзонов"США
На слушаниях в Сенате США показали новое видео штурма Капитолия
На слушаниях в Сенате США показали новое видео штурма КапитолияСША
Стадо убегающих с фермы коров шокировало водителей на скоростном шоссе (видео)
Стадо убегающих с фермы коров шокировало водителей на скоростном шоссе (видео)Фаново
Загадочное существо выплыло на берег природного парка в США (фото)
Загадочное существо выплыло на берег природного парка в США (фото)Фаново
Столкновение сотни автомобилей в Техасе: пять погибших, более 30 пострадавших (фото, видео)
Столкновение сотни автомобилей в Техасе: пять погибших, более 30 пострадавших (фото, видео)США

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять