Не поддержал Трампа: генеральный прокурор США уходит в отставку

В США в отставку уходит генеральный прокурор Уильям Барр.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.
По словам президента США, заместитель генерального прокурора Джефф Розен станет исполняющим обязанности генерального прокурора.
В письме, которое Барр написал Трампу, было сказано, что он намерен покинуть свой пост 23 декабря. Также он похвалил Трампа за то, что тот помог поднять экономику, укрепить армию и обуздать нелегальную иммиграцию.
Ранее Барр заявил, что расследование Министерства юстиции не обнаружило никаких признаков крупного мошенничества на выборах президента США, где победил Байден, и это противоречит ложным заявлениям Трампа.
Команда юристов Трампа обвинила Барра в неспособности провести надлежащее расследование.
Напомним, Дональд Трамп заявил, что Верховный суд подвел его и его сторонников, отказавшись рассмотреть иск Техаса об оспаривании итогов прошедших президентских выборов в ряде штатов.
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