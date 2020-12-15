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Не поддержал Трампа: генеральный прокурор США уходит в отставку

15 декабря, 01:54

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Барра обвиняли в неспособности провести надлежащее расследование

В США в отставку уходит генеральный прокурор Уильям Барр.

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Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

По словам президента США, заместитель генерального прокурора Джефф Розен станет исполняющим обязанности генерального прокурора.

В письме, которое Барр написал Трампу, было сказано, что он намерен покинуть свой пост 23 декабря. Также он похвалил Трампа за то, что тот помог поднять экономику, укрепить армию и обуздать нелегальную иммиграцию.

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Ранее Барр заявил, что расследование Министерства юстиции не обнаружило никаких признаков крупного мошенничества на выборах президента США, где победил Байден, и это противоречит ложным заявлениям Трампа.

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Команда юристов Трампа обвинила Барра в неспособности провести надлежащее расследование.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что Верховный суд подвел его и его сторонников, отказавшись рассмотреть иск Техаса об оспаривании итогов прошедших президентских выборов в ряде штатов.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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