Українська
$ 27,97
32,95
  1. Мировые новости
  2. США

Не только новые штаммы: в США назвали причины роста заболеваемости COVID-19

29 марта, 05:54

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Фаучи призвал продолжать придерживаться ограничений и носить маски

Новые, более заразные штаммы коронавируса, такие как британский и бразильский, – далеко не единственная причина роста новых случаев заболевания COVID-19 в последнее время. Особые опасения вызывает то, что люди становятся более беспечными.

Реклама

Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи, передает "Голос Америки".

Он отметил, что несмотря на увеличение количества провакцинированных в стране и потепление, темпы роста новых случаев все равно вызывают опасение.

По словам Фаучи, люди стали менее осторожными – в стране в нескольких штатах были зафиксированы многолюдные собрания на весенние каникулы.

"Новые штаммы играют роль, но это не только новые штаммы. То, что мы наблюдаем, происходит скорее всего из-за таких вещей, как весенние каникулы и ослабление мер безопасности, которых мы придерживались ранее, что сделали несколько штатов", – сказал Фаучи.

В тренде
"Второй пошел". Умер еще один врач омской больницы, где держали Навального
Реклама

Инфекционист считает, что смягчать ограничения еще не время, но некоторые штаты в США уже полностью сняли их и требования к маскам.

"Мы застряли примерно на отметке 50 000 новых случаев в день, на днях выросли до 60 000, и это действительно риск. Мы это видели в нашей собственной стране, и именно это произошло в Европе", – предостерегает Фаучи.

Напомним, согласно исследованиям, семь из десяти человек, госпитализированных с COVID-19, не могут полностью выздороветь даже через пять месяцев после выписки.

Мы также писали, что компания Pfizer начала испытывать вакцины от COVID-19 на детях в возрасте от шести месяцев до 11 лет.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США заражение коронавирус инфекционист заболеваемость
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Последствия COVID-19 остаются и через 5 месяцев после выписки – исследование
Последствия COVID-19 остаются и через 5 месяцев после выписки – исследованиеДругие страны
Pfizer начала испытывать вакцину от коронавируса на детях
Pfizer начала испытывать вакцину от коронавируса на детяхСША
Идут на мировой рекорд: Байден удвоил цель по вакцинации в США
Идут на мировой рекорд: Байден удвоил цель по вакцинации в СШАСША
Представили устаревшие данные: AstraZeneca заподозрили в обмане властей США
Представили устаревшие данные: AstraZeneca заподозрили в обмане властей СШАСША
Pfizer начинает испытания COVID-вакцины на младенцах
Pfizer начинает испытания COVID-вакцины на младенцахСША
Коронавирус в Нью-Йорке: ввели электронный паспорт вакцинации
Коронавирус в Нью-Йорке: ввели электронный паспорт вакцинацииСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять