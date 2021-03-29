Не только новые штаммы: в США назвали причины роста заболеваемости COVID-19

Новые, более заразные штаммы коронавируса, такие как британский и бразильский, – далеко не единственная причина роста новых случаев заболевания COVID-19 в последнее время. Особые опасения вызывает то, что люди становятся более беспечными.

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Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи, передает "Голос Америки".

Он отметил, что несмотря на увеличение количества провакцинированных в стране и потепление, темпы роста новых случаев все равно вызывают опасение.

По словам Фаучи, люди стали менее осторожными – в стране в нескольких штатах были зафиксированы многолюдные собрания на весенние каникулы.

"Новые штаммы играют роль, но это не только новые штаммы. То, что мы наблюдаем, происходит скорее всего из-за таких вещей, как весенние каникулы и ослабление мер безопасности, которых мы придерживались ранее, что сделали несколько штатов", – сказал Фаучи.

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Инфекционист считает, что смягчать ограничения еще не время, но некоторые штаты в США уже полностью сняли их и требования к маскам.

"Мы застряли примерно на отметке 50 000 новых случаев в день, на днях выросли до 60 000, и это действительно риск. Мы это видели в нашей собственной стране, и именно это произошло в Европе", – предостерегает Фаучи.

Напомним, согласно исследованиям, семь из десяти человек, госпитализированных с COVID-19, не могут полностью выздороветь даже через пять месяцев после выписки.

Мы также писали, что компания Pfizer начала испытывать вакцины от COVID-19 на детях в возрасте от шести месяцев до 11 лет.

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