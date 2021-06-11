"Не засни" – Трамп дал "важный" совет Байдену перед встречей с Путиным

Во время президентской кампании Трамп неоднократно называл своего соперника Байдена "сонным Джо"

Трамп пожелал Байдену не заснуть на встрече с Путиным / Фото: Сегодня

Бывший президент США Дональд Трамп распространил через американские СМИ заявление по поводу саммита лидеров Соединенных Штатов и России в Швейцарии.

Реклама

Об этом сообщает Forbes.

"Удачи Байдену во взаимодействии с Путиным — не засни на встрече и, пожалуйста, передай ему мои наилучшие пожелания", — говорится в обращении.

Отметим, во время президентской кампании Трамп неоднократно называл своего соперника Байдена "сонным Джо".

Бывший глава государства также вспомнил о своей встрече с Путины в 2018 году, назвав ее "великолепной и очень продуктивной". Политик считает, что Америка многое выиграла от той встречи, "в том числе уважение президента Путина и России".

Встреча Байдена и Путина

Реклама

Саммит президентов состоится 16 июня в Женеве. Мероприятие пройдет на старинной вилле Ла Гранж. Это будет первая встреча Джо Байдена с российским лидером с момента избрания президентом. До этого политики встречались в 2011 году – когда Байден занимал должность вице-президента, а Путин – премьер-министра.

Как сообщалось ранее, власти Швейцарии намерены закрыть часть воздушного пространства страны на время американо-российского саммита.

Также мы писали, что Джо Байден переговорил по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и заверил его в неизменной поддержке Украины.

Все подробности в спецтеме Встреча Байдена и Путина: все подробности