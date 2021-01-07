Недостойно и безответственно: Меркель сказала, что она думает о Трампе

Канцлер Германии считает, что Дональд Трамп не справился с ролью проигравшего

/ Фото: Getty Images

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель очень сожалеет о решении действующего президента США Дональда Трампа не признавать итоги выборов.

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Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном в Twitter.

Diese Bilder haben mich wütend und traurig gemacht. Ich bin aber sicher: Die amerikanische Demokratie wird sich als viel stärker erweisen als die Angreifer und Randalierer. Kanzlerin #Merkel zu den Ereignissen in #WashingtonDC: pic.twitter.com/5N0kFqzyHg — Steffen Seibert (@RegSprecher) January 7, 2021

"Мы все видели тревожные картины штурма Конгресса вчера вечером, эти картины вызвали у меня гнев и печаль. И я уверена, что чувствую себя, как и большинство друзей США, миллионы людей, которые восхищаются американской демократической традицией",— сказала канцлер.

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По мнению Меркель, Трамп должен был согласиться с результатами президентских выборов еще в ноябре.

"Основой демократии является то, что после выборов есть победители и проигравшие. Обе стороны должны играть свои роли достойно и ответственно, чтобы сама демократия оставалась победителем",— добавила она.

"Трагично, что из-за ночных событий погибли люди. Но для меня надеждой стало то, что Конгресс продолжил работу ночью, и сейчас понятно, что благодаря утверждению победы на выборах Джо Байдена и Камалы Харрис США менее чем через две недели, как это и должно быть, откроют новую главу в их демократии", — подытожила Меркель.

Напомним, сегодня Сенат и Палата представителей Конгресса США на совместном заседании утвердили победу Джо Байдена на выборах президента.

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