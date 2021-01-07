Українська
$ 28,4
34,85
  1. Мировые новости
  2. США

Недостойно и безответственно: Меркель сказала, что она думает о Трампе

7 января, 18:19

Ольга Литвин Ольга Литвин

Канцлер Германии считает, что Дональд Трамп не справился с ролью проигравшего

/ Фото: Getty Images

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель очень сожалеет о решении действующего президента США Дональда Трампа не признавать итоги выборов.

Реклама

Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном в Twitter.

"Мы все видели тревожные картины штурма Конгресса вчера вечером, эти картины вызвали у меня гнев и печаль. И я уверена, что чувствую себя, как и большинство друзей США, миллионы людей, которые восхищаются американской демократической традицией",— сказала канцлер.

Читайте также: Это не Америка: мировые лидеры о штурме Конгресса США

Реклама

По мнению Меркель, Трамп должен был согласиться с результатами президентских выборов еще в ноябре.

"Основой демократии является то, что после выборов есть победители и проигравшие. Обе стороны должны играть свои роли достойно и ответственно, чтобы сама демократия оставалась победителем",— добавила она.

"Трагично, что из-за ночных событий погибли люди. Но для меня надеждой стало то, что Конгресс продолжил работу ночью, и сейчас понятно, что благодаря утверждению победы на выборах Джо Байдена и Камалы Харрис США менее чем через две недели, как это и должно быть, откроют новую главу в их демократии", — подытожила Меркель.

Напомним, сегодня Сенат и Палата представителей Конгресса США на совместном заседании утвердили победу Джо Байдена на выборах президента.

Ранее мы рассказали, как сбои в системе безопасности привели к штурму Капитолия.

Реклама

Все подробности в спецтеме "Майдан" в США

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Германия США Ангела Меркель Дональд Трамп гибель людей Капитолий Джо Байден
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США оспорят результаты выборов: Пенс стал на сторону Трампа
В США оспорят результаты выборов: Пенс стал на сторону ТрампаСША
Пенс просит суд США отклонить иск, требующий от него пересмотреть итоги выборов
Пенс просит суд США отклонить иск, требующий от него пересмотреть итоги выборовСША
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в мире
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика
Трамп не сдается: республиканцы попытаются оспорить в Конгрессе итоги голосования Коллегии выборщиков
Трамп не сдается: республиканцы попытаются оспорить в Конгрессе итоги голосования Коллегии выборщиковСША
"Он вернет Крым Украине": экстравагантный боксер высказал неожиданную версиюБокс
Конгресс США продолжил подтверждать голоса выборщиков
Конгресс США продолжил подтверждать голоса выборщиковСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять