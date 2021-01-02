Неизвестные измазали краской дом спикера Конгресса США и подложили свиную голову

Пятна красной краски, напоминающие кровь, были нанесены на асфальт перед домой, гараж и дерево

Неизвестные разрисовали краской дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско.

Реклама

Об этом сообщает TMZ.

На фотографиях, опубликованных в соцсетях, видно расписанную черной краской дверь гаража фразами: "Отменить аренду за 2 тысячи долларов!" и "Мы хотим все". Перед дверью в луже красной краски лежит голова свиньи. Пятна красной краски, напоминающие кровь, были нанесены на асфальт перед домом, гараж и дерево.

Полицейские из Сан-Франциско ответили на звонок о вандализме у дома Пелоси около 3 часов ночи по местному времени. Был составлен протокол полиции, однако неясно, есть ли у них подозреваемые.

Напомним, в 2019 году представитель Демократической партии Нэнси Пелоси стала спикером Палаты представителей США, поскольку демократы получили большинство в нижней палате Конгресса после победы на выборах 3 ноября.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама