Українська
$ 28,44
33,3
  1. Мировые новости
  2. США

Некролог. Шон Коннери: рыцарь, актер и секретный агент

31 октября, 17:17

Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий

Первому и непревзойденному исполнителю роли 007 было 90 лет

Шон Коннери на Берлинском кинофестивале в 2001 году. Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann

Уроженец Эдинбурга сэр Шон Коннери относится – рука не поднимается написать "относился" – к той категории актеров, с которыми ассоциируется эпоха. Таким был ушедший 18 мая французский актер Мишель Пикколи, который украсил собой фильмы большинства заметных "авторских" режиссеров ХХ века, от Хичкока и Бунюэля до Иоселиани и Каракса.

Реклама

О личностях такого масштаба рассказывают не анекдоты, а легенды. Например, о том, как прилетев в 1968 году в Москву для съемок в помпезной копродукции "Красная палатка", заморская знаменитость страшно удивилась, что в аэропорту его не встречала толпа поклонников.

"А что, – наивно поинтересовался Коннери, – Бонд еще не вышел в Москве?"

Актер второплановых ролей в знаменитых "Адских водителях" и "Самом длинном дне", Коннери вытащил свой золотой билет с первой же главной ролью.

Реклама

Самый первый Джеймс Бонд и самая первая "девушка Бонда" Урсула Андресс (1962)

Так сошлись звезды: эпохе "холодной войны" с ее шпиономанией нужен был свой герой. Именно Коннери олицетворил собой канон: знаменитое представление ("Бонд, Джеймс Бонд"), ослепительные "девушки Бонда" и, что самое главное, ироническая дистанция по отношению к экранному насилию. Ни Тимоти Далтон, ни тем более Пирс Броснан, играющие на полном серьезе суперменов, так не могли – одним только движением брови или тенью ухмылки показать, что все это кино, ребята, не принимайте всерьез.

В какой-то момент Коннери испугался стать заложником одной роли: работа с Хичкоком над фильмом "Марни" не стала откровением в искусстве лицедейства, и после шести фильмов актер решительно сказал "стоп", чтобы в пятьдесят два вернуться к образу 007 в ленте с ироничным названием "Никогда не говори "никогда".

На фоне стареющего, отяжелевшего Роджера Мура в "Осьминожке", которая вышла на экране в том же году, это был форменный мастер-класс на тему, каким должен быть герой приключенческого фильма. Обаятельный, бесстрашный, в прекрасной спортивной форме и всегда готовый посмеяться над собой. За исключением Дэниела Крейга, который заложил новый канон бондианы, ни один последующий исполнитель этой роли не смог сравниться с Шоном Коннери.

К среднему возрасту Коннери достигает необходимой органики, благодаря которой ему предстоит сыграть свои самые главные роли.

В тренде
Война в Карабахе стала тотальной: на передовую идут женщины и зэки (фото)
Реклама

Он не боится сниматься в "независимых", откровенно странноватых, как для массового зрителя, проектах Терри Гиллиама и Джона Бурмена. (Соответственно, "Бандиты времени" и "Зардоз" – нелепый костюмчик бунтаря Зеда через тридцать лет станет интернет-мемом, в котором новое поколение зрителей так и не сможет опознать Шона Коннери.)

Шон Коннери в фильме "Зардоз" (1974)

Блестяще играет стареющего честного копа в "Неприкасаемых" Брайана Де Пальмы, где походя "укладывает на лопатки" великого Де Ниро, который не нашел для своего Аль Капоне других красок, кроме давно успевших набить оскомину ужимок и гримас.

Знаменитый диалог из "Неприкасаемых": "Если люди Капоне отправят твоего человека в больницу – ты отправишь его человека на кладбище".

Вдохновенно перевоплощается в средневекового монаха в "Имени розы", сохраняя знакомый нам ироничный прищур. Кажется, на съемочной площадке фильма только этот бывший и моряк, и "культурист" понимает правила игры, установленные многомудрым профессором семиотики Умберто Эко, сочинившем знаменитый постмодернистский роман.

Реклама

Наконец, не отказывает себе в искреннем удовольствии посмеяться над собственным образом супермена в третьей серии "Индианы Джонса". Причем с таким изяществом, что Харрисон Форд рядом с ним выглядит неотесанной деревенщиной, хотя и пытается копировать приемы Коннери из бондианы.

Снявшись в семидесяти фильмах, Шон Коннери заслужил покой, когда в возрасте 80 лет завязал с кино и поселился с женой на берегу океана.

Сегодня стало известно, что он заслужил еще и вечную память благодарных зрителей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

кино некролог шон коннери
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сколько стоит подключение к
Сколько стоит подключение к "космическому интернету" Илона Маска: первые ценыБизнес
В США появилось первое
В США появилось первое "лекарство" от коронавируса. ВОЗ называет его бесполезнымСША
Дебаты Трампа и Байдена завершились: избиратели назвали победителя
Дебаты Трампа и Байдена завершились: избиратели назвали победителяСША
Одним абзацем. Как прошла ночь войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла ночь войны за Нагорный КарабахДругие страны
Битва мемов. Лучшие реакции Twitter на новые дебаты Трампа и Байдена
Битва мемов. Лучшие реакции Twitter на новые дебаты Трампа и БайденаСША
Трамп: Я жестче всех отношусь к России, подумайте об Украине
Трамп: Я жестче всех отношусь к России, подумайте об УкраинеСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять