Нет полномочий: Пенс отказал Трампу отвергнуть итоги голосования выборщиков

Вице-президент США Майкл Пенс отреагировал на просьбу Дональда Трампа пересмотреть на заседании Конгресса итоги президентских выборов, на которых должен победить демократ Джо Байден.

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В его заявлении говорится, что он не имеет полномочий отвергнуть итоги голосования коллегии выборщиков.

"Некоторые считают, что в качестве вице-президента я должен в одностороннем порядке принять или отклонить голоса выборщиков. Другие считают, что голоса выборщиков никогда не следует оспаривать на совместном заседании Конгресса. После тщательного изучения нашей Конституции, наших законов и нашей истории, я считаю, что ни одна из этих точек зрения не верна", – говорится в заявлении Пенса.

Напомним, Трамп в очередной раз призвал Пенса пересмотреть на заседании Конгресса итоги выборов 3 ноября.

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"Все, что необходимо сделать Майклу Пенсу, – вернуть обратно штатам голоса, и мы выиграем", – писал ранее Трамп в Twitter.

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К слову, президент США Дональд Трамп продолжает считать себя победителем ноябрьских президентских выборов и поэтому никогда не признает поражения.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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