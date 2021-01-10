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Разведка США в течение полугода должна выложить все, что знает об НЛО

10 января, 11:33

Ольга Литвин Ольга Литвин

У спецслужб США есть 180 дней, чтобы поделиться собранной информацией об НЛО

Министр обороны США и директор Национальной разведки должны опубликовать то, что их ведомства знают об НЛО. Кстати, все эти возможности открылись для них благодаря законопроекту о расходах на COVID-19.

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Об этом сообщает CNN.

Когда в декабре президент Дональд Трамп подписал законопроект о помощи от коронавируса на сумму 2,3 триллиона долларов, для спецслужб США начался 180-дневный обратный отсчет, чтобы сообщить Конгрессу, что они знают об НЛО.

У директора Национальной разведки и министра обороны есть чуть меньше шести месяцев, чтобы предоставить комитетам Конгресса по разведке и вооруженным силам несекретный отчет о "неопознанных воздушных явлениях". Это положение было включено в раздел о крупных расходах.

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Как оказалось, Конгресс уже давно интересуется НЛО. В апреле прошлого года Пентагон опубликовал три коротких ролика. На видеозаписях, одна из которых была снята в 2004 году, а две других – в 2015 году, показаны неопознанные летающие объекты, зафиксированные с помощью инфракрасных камер.

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"В двух видеороликах военнослужащие с трепетом реагируют на то, как быстро движутся объекты. Один голос предполагает, что это может быть дрон", – сообщает издание.

До сих пор неясно, что это за объекты, и нет единого мнения об их происхождении. Некоторые полагают, что это могут быть дроны, которые потенциально могут управляться земными противниками, которых обычно приравнивают к НЛО.

Ранее мы писали, что ЦРУ верит в существование пришельцев.

Кроме того, Министерство обороны США приняло решение о создании рабочей группы для расследования случаев появления неопознанных летающих объектов.

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