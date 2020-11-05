Нейросеть научили определять COVID-19 по типу кашля

В мире в скором времени может появиться приложение для смартфона, с помощью которого можно будет проверить себя на коронавирус по звуку кашля.

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Об этом говорится на сайте Массачусетского технологического института (MIT).

В результате исследований выяснилось, что кашель больного COVID-19 человека отличается от кашля больного простудой или другим заболеванием, эту разницу алгоритм и научили находить.

Определяют тип кашля нейросети, которые сначала оценивают силу голосовых связок человека, а затем сравнивают новую запись кашля с десятками тысяч записей кашля других людей, больных COVID-19 или имеющих другие заболевания дыхательной системы.

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Исследования показали, что приложение может определить кашель больного коронавирусом с точностью 98,5%. Для внедрения приложения ожидается разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

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К слову, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уже через пару недель в Украине начнут использовать новые экспресс-тесты на антиген, а к концу осени планируется выйти на показатель в 100 тысяч тестирований в сутки.

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