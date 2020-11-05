Українська
$ 28,51
33,42
  1. Мировые новости
  2. США

Нейросеть научили определять COVID-19 по типу кашля

5 ноября, 05:07

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Алгоритм научили находить разницу между кашлем больного COVID-19 и простудой

В мире в скором времени может появиться приложение для смартфона, с помощью которого можно будет проверить себя на коронавирус по звуку кашля.

Реклама

Об этом говорится на сайте Массачусетского технологического института (MIT).

В результате исследований выяснилось, что кашель больного COVID-19 человека отличается от кашля больного простудой или другим заболеванием, эту разницу алгоритм и научили находить.

Определяют тип кашля нейросети, которые сначала оценивают силу голосовых связок человека, а затем сравнивают новую запись кашля с десятками тысяч записей кашля других людей, больных COVID-19 или имеющих другие заболевания дыхательной системы.

В тренде
Алиев заявил о переходе под контроль Баку еще семи населенных пунктов

Исследования показали, что приложение может определить кашель больного коронавирусом с точностью 98,5%. Для внедрения приложения ожидается разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Реклама

К слову, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уже через пару недель в Украине начнут использовать новые экспресс-тесты на антиген, а к концу осени планируется выйти на показатель в 100 тысяч тестирований в сутки.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

кашель коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сколько стоит подключение к
Сколько стоит подключение к "космическому интернету" Илона Маска: первые ценыБизнес
Он победил. Каким будет мир в 2025 году?
Он победил. Каким будет мир в 2025 году?Политика
Трамп или Байден: в США выбирают президента (текстовый онлайн)
Трамп или Байден: в США выбирают президента (текстовый онлайн)США
Кто побеждает – Байден или Трамп: результаты выборов в США (обновляется)
Кто побеждает – Байден или Трамп: результаты выборов в США (обновляется)США
Если победит Джо Байден. Три сценария для Украины
Если победит Джо Байден. Три сценария для УкраиныПолитика
У Байдена нет шансов. Букмекеры назвали нового победителя выборов в США
У Байдена нет шансов. Букмекеры назвали нового победителя выборов в СШАСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять