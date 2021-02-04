"Ничего для меня не сделали": Трамп со скандалом ушел из Гильдии актеров США

Бывший президент США Дональд Трамп покинул Американскую федерацию художников телевидения и радио – так называемую Гильдию киноактеров.

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Об этом сообщает Fox News.

Бывший глава Белого дома уже отправил в организацию письмо, уведомив ее о своем решении. Перед этим правление гильдии "подавляющим большинством голосов" признало действия Трампа во время январского штурма Капитолия нарушением правил членства в профсоюзе, что бы привело к его исключению.

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"Ваша организация мало что сделала для своих членов, и ничего для меня, кроме сбора взносов и продвижения опасных антиамериканских политик и идей", – говорится в письме, которое Трамп адресовал президенту Гильдии киноактеров Габриель Картерис.

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Он подчеркнул, что "очень гордится" своей работой над такими фильмами как "Один дома 2", "Образцовый самец" и "Уолл-стрит: деньги не спят", сериале "Принц из Беверли-Хиллз" и телешоу Saturday Night Live, а реалити-шоу "Ученик", которое Трамп вел сам, он назвал одним из самых успешных в истории телевидения.

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"Я больше не хочу быть связанным с вашим союзом. Таким образом, это письмо информирует вас о моем немедленном выходе из Американской федерации художников телевидения и радио", – резюмировал экс-президент.

На это Трамп получил от Картерис и исполнительного директора профсоюза Дэвида Уита очень лаконичный ответ: "Спасибо".

Напомним, что 6 января перед утверждением Конгрессом результатов президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден, Дональд Трамп выступил перед толпой сторонников и призвал их не допустить этого, чем спровоцировал штурм Капитолия, что привело к гибели пятерых человек.

Это спровоцировало начало новой процедуры импичмента Дональда Трампа. Рассмотрение резолюции Сенатом назначено на 9 февраля.

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