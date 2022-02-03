Новая подлость от России: Пентагон озвучил пропагандистский план

Россия хотела использовать фейковое видео для атаки на Украину

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российская Федерация намерена использовать фейковое видео с нападением "украинцев" на российскую территорию или русскоговорящих на востоке Украины как предлог для вторжения в Украину.

Об этом сообщили New York Times и Washington Post.

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Как отмечается, США имеют доказательства о дальнейших планах России по сфабрикованию предлога для вторжения в Украину. При этом планы одобрены "на самом высоком уровне".

Издания сообщают, что РФ хотела использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения", а также воспользоваться возмущением по поводу данного видео, чтобы оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".

Ответ Пентагона

Представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил данные разведки о том, что РФ готовила фейковое видео о "атаке" ВСУ на русскоязычное население.

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"У нас действительно есть информация о том, что россияне, очевидно, хотели сфабриковать повод для вторжения (в Украину – прим. ред.)", – сказал он.

Джон Кирби / Фото: Associated Press

Также Кирби рассказал, что в РФ планировали инсценировать атаку якобы украинских спецназовцев или разведчиков на россиян или русскоязычных граждан. При этом военная техника должна была выглядеть похожей на технику ВСУ или на ту, которая поставлена ​​Украине из Запада.

"В контексте этой фейковой атаки, мы считаем, Россия могла создать постановочное пропагандистское видео, которое могло включать кадры с трупами, а также актерами, изображающими скорбящих людей, также кадры уничтоженных населенных пунктов и военной техники", – рассказал он.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что дискуссия вокруг угрозы новой эскалации на востоке Европы начала лишаться панических настроений. Также он отметил, что публичные заявления Вашингтона по поводу российской угрозы "били" по экономике Украины.

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