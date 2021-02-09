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Новая стрельба в США: в больнице ранены пять человек

9 февраля, 23:42

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Полиция задержала 67-летнего мужчину, ранее уже "очень знакомого" копам

/ Фото: CNN

Пять человек были ранены в результате стрельбы, произошедшей во вторник, 9 февраля, в клинике Allina Health Care в 16-тысячном городке Буффало, в американском штат Миннесота.

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Об этом со ссылкой на представителя округа Райт Джона Холлера сообщает CNN.

По его словам, три человека получили тяжелые ранения и были доставлены в медучреждения по воздуху.

Начальник полиции Буффало Пат Будке сказал, что подозреваемый – 67-летний мужчина, который был "очень знаком" полиции.

Губернатор Миннесоты Тим Уолц сообщил, что велась "активная стрельба" и были обнаружены несколько самодельных взрывных устройств. По его словам, к расследованию привлечены ФБР и отряд антитеррора.

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И хотя Холлер сказал CNN, что на месте происшествия не было бомб, примерно в 14:20 по местному времени (21:20 по Киеву) сотрудники службы экстренного реагирования вытащили предмет из клиники и поместили его в сферическое приспособление, прикрепленное к задней части грузовика отделения полиции Миннеаполиса.

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В здании клиники были прострелены окна

В здании клиники были прострелены окна / Фото: CNN

Напомним, 3 февраля в США 95-летний мужчина устроил стрельбу в доме престарелых.

Также сообщалось, что Иллинойсе произошла стрельба: на набережной были ранены 13 человек.

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Сообщалось и о стрельбе в школе в Техасе, во время которой один учащийся погиб.

Видео: https://www.youtube.com/channel/KHOU 11

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США больницы стрельба клиника Миннесота

Источник: Сегодня

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