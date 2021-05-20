Новое расследование штурма Капитолия. Дональд Трамп раскритиковал республиканцев

Трамп обрушился с критикой на республиканцев в Конгрессе. Коллаж "Сегодня"

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обрушился с критикой на 35 республиканцев в Палате представителей Конгресса США, которые поддержали создание двухпартийной комиссии по расследованию беспорядков в Капитолии 6 января.

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Об этом сообщает nbcnews.com.

"Видите 35 своенравных республиканцев – они просто не могут помочь себе… Иногда быть неэффективным и слабым влечет за собой последствия. Избиратели понимают!" - заявил он.

Напомним, Палата представителей США проголосовала в среду за принятие закона о создании независимой комиссии по расследованию захвата Капитолия:

"за" выступили 252 законодателя;

"против" проголосовали 175 конгрессменов.

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Законопроект поддержали 35 республиканцев, тем самым продемонстрировав несогласие с руководством Республиканской партии и экс-президентом США Дональдом Трампом, который призывал проголосовать "против".

Теперь законопроект рассмотрят в Cенате.

Напомним, после того, как Сенат не поддержал объявление импичмента экс-президенту Дональду Трампу из-за провоцирования беспорядков, спикер Палаты представителей, Нэнси Пелоси заявила, что Конгресс продолжит расследование причин ситуации со штурмом Капитолия, чтобы избежать подобных событий в будущем.

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