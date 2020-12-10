Новый антирекорд: в США от COVID-19 умерли почти 3 тысячи человек

США занимают первую позицию по количеству инфицированных во всем мире

В США за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 2939 человек. Этот показатель является рекордным за весь период пандемии в стране.

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Об этом свидетельствует статистика университета Джона Хопкинса.

За последние сутки в США обнаружили более 220 тысяч новых случаев коронавируса. Сейчас США занимают первую позицию по количеству инфицированных во всем мире.

Наибольшее число новых случаев коронавируса в таких странах:

США – 15 381 450;

Индия – 9 735 850;

Бразилия – 6 728 452;

Россия – 2 518 551;

Франция – 2 377 913.

Отметим, в США сократили рекомендованный период самоизоляции после контакта с больными коронавирусом. Теперь соблюдать карантин рекомендуется до 7 дней в случае, если тест отрицательный, и до 10 дней без теста.

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