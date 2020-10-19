Новый iPhone 12 превзошел iPhone 11 по предзаказам

Количество предварительных заказов на новые смартфоны компании Apple – iPhone 12 и iPhone 12 Pro, в несколько раз превосходит то, которое было при запуске iPhone 11.

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Об этом сообщил аналитик компании TF Securities Минг-Чи Куо, передает AppleInsider.

По предварительным оценкам, Apple получила за выходные после презентации от 7 до 9 миллионов предварительных заказов на iPhone 12 и 12 Pro, и эти цифры, как прогнозирует аналитик, будут только расти с началом продаж iPhone 12 Pro Max и mini в ноябре.

"Предварительный заказ iPhone 12 Pro превзошел наши ожидания из-за того, что фанаты Apple изначально предпочитают модели более высокого класса", - заявил Куо.

В записке для инвесторов Куо сообщил, что iPhone 12 и iPhone 12 Pro почти сравнялись с уровнем продаж всей линейки iPhone 11 в 2019 году (Apple продала от 10 до 12 миллионов устройств серии iPhone 11 за первый месяц в 2019-м).

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Продажи двух новых моделей составили от 1,7 миллиона до 2 миллионов единиц за 24 часа.

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Куо не рассчитывает, что iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max догонят iPhone 12 и 12 Pro, но считает, что они тоже могут достигнуть "суперцикловых" значений.

Напомним, в Украине официальная продажа телефона iPhone 12, недавно презентованного компанией Apple, начнется уже 30 октября, всего на неделю позже, чем продажи стартуют в США.

13 октября американская корпорация Apple провела вторую осеннюю презентацию в 2020 году, на которой впервые в своей истории представила сразу четыре модели смартфона: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

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