Новый скандал с Трампом из-за коронавируса. Теперь его троллят за снятую маску

Президент США Дональд Трамп спровоцировал очередной скандал – пробыв в госпитале с коронавирусом всего пару дней, он вернулся в Белый дом, показавшись своим сторонникам.
Как сообщает NBC, американский лидер вышел на балкон администрации президента в Вашингтоне и показательно снял медицинскую маску.
"Не позволяйте этому доминировать над вами, не бойтесь этого, вы победите это. Я знаю, что есть риск, есть опасность, но это нормально. Вы обязательно с этим справитесь, у нас есть лучшее медицинское оборудование и лучшие лекарства", – сказал Трамп собравшимся сторонникам.
Такое поведение вызвало острую реакцию со стороны либеральных сил, которые неоднократно критиковали президента за неэффективное противодействие эпидемии коронавируса.
Среди прочих отметился и его соперник на президентских выборах, демократ Джо Байден, который ранее заявлял, что он и его супруга "молятся" за здоровье президента.
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В то же время, сам Трамп уже сообщил в своем Twitter, что чувствует себя хорошо и ждет следующего раунда дебатов с Байденом, который пройдет 15 октября в Майями.
Напомним, что коронавирус у Трампа обнаружили 1 октября. Кроме него, диагноз подтвердился у его супруги Мелании, помощницы президента Хоуп Хикс, пресс-секретаря Белого дома Кейли МакЭнани и главы президентской кампании Трампа Билла Степьена.
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