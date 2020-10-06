Новый скандал с Трампом из-за коронавируса. Теперь его троллят за снятую маску

Не успев выздороветь от COVID-19, президент США спешит снять медицинскую маску для удачных фото

Президент США Дональд Трамп спровоцировал очередной скандал – пробыв в госпитале с коронавирусом всего пару дней, он вернулся в Белый дом, показавшись своим сторонникам.

Реклама

Как сообщает NBC, американский лидер вышел на балкон администрации президента в Вашингтоне и показательно снял медицинскую маску.

"Не позволяйте этому доминировать над вами, не бойтесь этого, вы победите это. Я знаю, что есть риск, есть опасность, но это нормально. Вы обязательно с этим справитесь, у нас есть лучшее медицинское оборудование и лучшие лекарства", – сказал Трамп собравшимся сторонникам.

Такое поведение вызвало острую реакцию со стороны либеральных сил, которые неоднократно критиковали президента за неэффективное противодействие эпидемии коронавируса.

Среди прочих отметился и его соперник на президентских выборах, демократ Джо Байден, который ранее заявлял, что он и его супруга "молятся" за здоровье президента.

Реклама

"Маски важны. Они спасают жизни"

"Трамп завершил карантин за два дня"

Реклама

"Врачи из госпитали Уолтера Рида нашли чудодейственное лекарство от COVID – слезы либералов"

В то же время, сам Трамп уже сообщил в своем Twitter, что чувствует себя хорошо и ждет следующего раунда дебатов с Байденом, который пройдет 15 октября в Майями.

Напомним, что коронавирус у Трампа обнаружили 1 октября. Кроме него, диагноз подтвердился у его супруги Мелании, помощницы президента Хоуп Хикс, пресс-секретаря Белого дома Кейли МакЭнани и главы президентской кампании Трампа Билла Степьена.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама