Новый теракт? Власти США призвали американцев покинуть аэропорт Кабула

Посольство США в Афганистане рекомендовало американцам не ехать в аэропорт и не ходить по улицам Кабула

В ближайшие сутки в аэропорту ожидается новый теракт / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Граждан США, которые ожидают эвакуации из Афганистана, призвали срочно покинуть аэропорт Кабула из-за реальной угрозы нового теракта.

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Такое заявление появилось на сайте Посольство США в Афганистане.

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"Из-за конкретной реальной угрозы всем гражданам США... следует немедленно покинуть территорию аэропорта", – говорится в заявлении. Американцев не должно быть на взлетно-посадочной полосе и даже не следует ехать в аэропорт.

Местами, где потенциально может произойти теракт, называются все окрестности аэропорта имени Хамида Карзая и здание министерства внутренних дел Афганистана. Также американцам советуют избегать скопления людей, следить за местными СМИ на предмет критических событий и следовать инструкциям местных властей, включая ограничения на передвижение, связанные с комендантским часом.

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