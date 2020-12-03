Обама, Клинтон и Буш готовы на камеру принять вакцину от коронавируса

Три бывших президента США Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон выразили готовность принять участие в информационной кампании по укреплению общественного доверия к государственной программе по вакцинации от коронавируса.

Реклама

Об этом сообщает CNN.

В частности, экс-глава администрации Буша Фред Форд заявил, что 43-ий президент обратился к главному инфекционисту США Энтони Фаучи и члену штаба Белого дома по борьбе с эпидемией Деборе Биркс с предложением помочь в продвижении вакцины.

Читайте также: В США рассказали, кого в первую очередь вакцинируют от COVID-19

"Президент Буш встанет в очередь и с радостью сделает это (примет вакцину – ред.) на камеру", – сказал Форд.

Реклама

Пресс-секретарь Клинтона тоже подтвердил, что тот будет готов публично принять вакцину.

Обама дал интервью, в котором выразил готовность вакцинироваться, если Фаучи подтвердит безопасность вакцины.

В тренде В мире от COVID-19 умерли почти полтора миллиона человек

Билл Клинтон, Барак Обама и Джордж Буш / Фото: Flickr

"В конце концов я могу выступить в эфире или записать на камеру процесс вакцинации, чтобы люди знали, что я доверяю науке и не верю в риск заразиться COVID", – сказал он.

Реклама

Однако журналисты считают, что такая инициатива вызовет недовольство со стороны их преемника Дональда Трампа, который активно пытается присвоить себе все репутационные лавры от разработки лекарства. При этом сам он подобной готовности не проявил.

Напомним, что накануне директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд констатировал рост смертности от коронавируса в стране. С начала распространения инфекции в Соединенных Штатах зафиксировали более 14 млн случаев COVID-19.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама