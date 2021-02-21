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Обломки падали во дворы: в США у пассажирского самолета загорелся двигатель (фото, видео)

21 февраля, 03:02

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Лайнеру пришлось вернуться в Денвер

В Соединенных Штатах у самолета Boeing 777 с 241 пассажиром на борту, который вылетел из Денвера (штата Колорадо), во время полета загорелся двигатель, в результате чего обломки обшивки разлетелись по нескольким городкам – некоторые крупные куски упали в жилом районе города Брумфилд.

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Об этом сообщает Fox News.



Лайнеру пришлось вернуться в аэропорт Денвера, где он успешно приземлился – в результате отказа двигателя никто не пострадал. Также нет информации о пострадавших из-за падения обломков.


В то же время полиция Брумфилда попросила местных жителей, в чьи дворы упали обломки, не трогать их, а сообщать о находке властям.

Напомним, 20 января в США в округе Монро штата Нью-Йорк потерпел крушение военный вертолет, на борту которого находились три человека, все погибли.

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Мы также сообщали, что в Бразилии в январе потерпел крушение самолет с футболистами на борту – шесть человек погибли.

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США крушение самолет двигатель обломки
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